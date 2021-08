3 agosto – 15 contagi su 367 tamponi, tasso al 4,1%. 200mila molisani hanno ricevuto almeno una dose di vaccino

Ieri in Molise erano emersi 3 positivi e 1 ricovero, 0 decessi e 6 guariti. Tasso di positività dello 0,9% (347 tamponi).

15 POSITIVI IN PIU’ IN 8 COMUNI DEL MOLISE, TASSO SCHIZZA A 4.1%

Ci sono 15 persone contagiate dal virus nella nostra regione come accertato sulla base dei 367 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività supera di poco il 4%. Stando ai dati riportati nel bollettino Asrem, il maggior numero di casi è stato accertato a Termoli e Frosolone (3), seguiti da Campobasso, Guglionesi e Isernia (2). Un contagio è stato rilevato a Campolieto, Civitanova e Pozzilli. In totale il numero degli attuali positivi è 133.

GUARISCONO 8 PERSONE. AL CARDARELLI ANCORA RICOVERATI 2 PAZIENTI

Il bollettino dell’Azienda sanitaria regionale riferisce anche di 8 persone che sono riuscite a superare il virus, di queste 3 sono di Campobasso. Gli altri di Termoli (2), Campochiaro, Frosolone e Pescolanciano (1). Il numero complessivo dei guariti sale dunque a 13.332. Invece sono sempre ricoverati all’ospedale Cardarelli di Campobasso due pazienti covid: la ragazza di 36 anni di Guglionesi, intubata nel reparto di Terapia Intensiva, e un malato di Ururi trasportato ieri nel nosocomio del capoluogo. E’ ricoverato in Malattie Infettive.

3 MOLISANI SU 4 HANNO AVUTO LA PRIMA DOSE

Intanto continua a progredire la campagna vaccinale molisana. Secondo i dati disponibili sul portale della Regione Molise hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti covid-19 circa 200mila molisani, mentre sono 161mila circa quelli che hanno ricevuto anche il richiamo.

Considerando che la popolazione vaccinabile, cioè con età superiore ai 12 anni, corrisponde a circa 271.000 persone, si calcola che il 74% delle persone ha avuto la prima dose mentre il 62% circa ha completato il ciclo vaccinale. Una buona notizia arriva anche dalle consegne perché oggi risultano arrivate 3.300 dosi del preparato moderna. Nelle ultime 24 ore le dosi inoculate sono state di poco inferiori a quota 2.000.

I DATI NAZIONALI

Oggi il bollettino quotidiano della Ministero della Salute riporta in Italia 4.845 nuovi positivi ai test per un tasso di positività del 2,3%. I tamponi effettuati sono stati infatti 209.719. Purtroppo si registrano ancora 27 vittime per il covid-19, con un leggero aumento di pazienti ricoverati, +9 in terapia intensiva e +126 nei reparti ordinari.