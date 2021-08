29 agosto – Due ricoveri e una dimissione in Infettive. Calano i contagi

Ieri in Molise c’erano stati 20 contagi (su 386 tamponi), 2 guariti e nessun ricovero

2 RICOVERI E 1 DIMISSIONE IN MALATTIE INFETTIVE

Sono 9, +1 rispetto a ieri, i letti occupati nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate due persone (di Campobasso e Campodipietra) e al contempo è stato dimesso un paziente di Castel del Giudice.

4 CONTAGI E 18 GUARIGIONI

Sono solo 4 – a fronte di 160 tamponi – i nuovi contagi acclarati. Si tratta di persone di Agnone (2), Campodipietra e Riccia. Come tutte le domeniche è più basso il numero di tamponi molecolari processati dal laboratorio analisi dell’Asrem. In ogni caso il tasso di positività – ovvero il rapporto tra positivi rispetto ai test – è di 2.5%, in calo rispetto a ieri quando era più del doppio (5.2%).

A far scendere il numero di attualmente positivi in regione (ora sono 243) oggi ci sono state ben 18 guarigioni. Hanno sconfitto il virus persone di Campobasso (ben 12), Riccia (2) e poi di Pozzilli, Ripalimosani, Scapoli e Vinchiaturo.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati registrati 5.959 nuovi casi di coronavirus, per un tasso di positività del 2.7%. Dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese sono stati oltre 4 milioni e 500mila le persone che hanno contratto il virus. I decessi odierni sono stati 37 (quasi 129mila e 100 in Italia dall’inizio dell’epidemia). Per quanto riguarda le degenze, sono 22 più di ieri i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari (ieri -3), mentre quelli in terapia intensiva sono +14 (ieri +0).