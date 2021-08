+10 POSITIVI, TASSO AL 3,1%. DUE SOLE GUARIGIONI

Sono stati rilevati dieci nuovi casi di positività nella nostra regione in base ai 320 tamponi processati nelle ultime 24 ore dall’Asrem. La metà dei contagiati riferiti oggi (27 agosto) a Trivento (5), seguono Petacciato (2), Rotello, Santa Croce di Magliano e Termoli (un caso ciascuno). Il tasso di positività si attesta oggi al 3,1%, mentre il numero delle persone con l’infezione è di 239. Solo due i casi di guarigione: uno accertato a Campobasso, l’altro a San Massimo.

OSPEDALIZZAZIONI, LA FOTOGRAFIA: 6 PAZIENTI SU 8 NON SONO VACCINATI – La fotografia attuale delle ospedalizzazioni in Molise vede a oggi, 27 agosto 2021, 8 persone ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, mentre la terapia intensiva – dopo il decesso della donna di 36 anni di Guglionesi rimasta intubata purtroppo senza esito per quasi un mese – è vuoto. Delle 8 persone in ospedale soltanto due hanno completato il ciclo vaccinale. Si tratta, spiegano fonti mediche nell’ambito del monitoraggio sulla condizione vaccinale dei ricoverati in Italia, di anziani con patologie pregresse anche di una certa gravità. Gli altri 6 invece, fra i quali il paziente trasferito ieri da Scapoli nel centro hub del capoluogo, hanno una età media compresa tra i 45 e i 55 anni e sono tutti non vaccinati. Un quadro, quello delle ospedalizzazioni in Molise, perfettamente allineato con le statistiche nazionali che vedono una assoluta prevalenza di non vaccinati ricoverati nei reparti covid rispetto ai vaccinati.

CLUSTER TRIVENTO, 19 CONTAGIATI TUTTI GIOVANI E NON VACCINATI – I 12 contagiati di Trivento accertati con tampone molecolare Asrem hanno tutti un’età compresa tra i 14 e i 15 anni e sono tutti non vaccinati. Così come non sono vaccinati gli altri 7 contagiati riscontrati sulla base dei tamponi antigenici effettuati oggi a Trivento dai medici di base e in farmacia. Anche per questi ultimi casi parliamo di 7 persone piuttosto giovani, tra questi c’è qualche ventenne. Attualmente paese è in corso un monitoraggio più ampio per rilevare l’ampiezza del cluster scoperto in prossimità del Ferragosto, quando alcuni ragazzi per partecipare ad un matrimonio si sono sottoposti ad un tampone che ha dato esito positivo.

SINDACO FIRMA 2 ORDINANZE ANTICONTAGIO -Intanto il sindaco Pasquale Corallo ha firmato due ordinanze: una relativa alla partita di Coppa Italia in programma domani tra Trivento e Agnone e si giocherà a porte chiuse, l’altra sul divieto di campeggi e scampagnate in contrada Maiella dove in occasione del 8 settembre per la festa della Natività della Madonna ci si riunisce come da tradizione. L’obiettivo di queste restrizioni è circoscrivere il focolaio e favorire per quanto possibile una diminuzione della circolazione del virus in vista della riapertura delle scuole del prossimo 15 settembre. I giovani attualmente positivi a Trivento sono tutti asintomatici o paucisintomatici, come sottolinea a Primonumero il sindaco Corallo.

IL CASO DELLE DIFFIDE NO VAX AI MEDICI DI BASE

ISS: IN ITALIA VARIANTE DELTA A LARGHISSIMA PREVALENZA

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità a oggi venerdì 27 agosto, aumenta leggermente la percentuale dei casi di Covid rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti (34% rispetto al 32% della scorsa settimana). In leggero calo la percentuale delle diagnosi rilevate attraverso la comparsa dei sintomi (46% rispetto al 47%). Infine, il 21% dei contagi sono stati diagnosticati attraverso attività di screening. La circolazione della variante Delta è ormai largamente prevalente in Italia e domina in tutta l’Unione Europea, si legge ancora nella bozza del monitoraggio settimanale sull’epidemia da Covid in Italia dell’Iss-Ministero della Salute dove si sottolinea l’importanza di una più elevata copertura vaccinale