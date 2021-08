26 agosto – Giornata drammatica: muore giovane madre e balzo dei contagi: 51 nuovi casi. Un altro ricovero

51 CONTAGI IN 18 PAESI: CLUSTER A SESTO CAMPANO E TRIVENTO

È un bollettino particolarmente negativo quello che l’Azienda sanitaria regionale del Molise ha diffuso nel pomeriggio di giovedì 26 agosto. Come non capitava da molto tempo, purtroppo il tasso di positività supera la doppia cifra e raggiunge quota 10,8% per effetto di ben 51 nuove diagnosi a fronte di 474 tamponi processati. I 51 contagi si riferiscono a 18 diversi paesi ma sono Sesto Campano e Trivento a preoccupare maggiormente perché hanno 12 positivi ciascuno emersi nelle ultime 24 ore. Sono invece soltanto cinque le guarigioni riscontrate oggi e in questo modo il numero degli attualmente positivi supera ampiamente quota 200 e arriva a 231

RICOVERATA UNA PERSONA DI SCAPOLI, ORA SONO 8 I DEGENTI IN INFETTIVE

Nelle ultime 24 ore si registra anche un nuovo ingresso nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Si tratta di una persona di Scapoli che ha avuto bisogno dell’assistenza medica andando quindi ad aumentare il numero delle persone ricoverate che ora ammontano a 8, tutte in Infettive.

Ieri in Molise 4 nuovi contagi su 392 tamponi effettuati (1%), 0 decessi, 0 ricoveri, 1 dimissione e 10 guariti.

GIORNO DI LUTTO, IL VIRUS FA UNA DELLE VITTIME PIU’ GIOVANI IN MOLISE

DOMANI ALLE 11 ULTIMO SALUTO A GIADA MORINI – Guglionesi affranta per la perdita di una giovane concittadina a causa del virus. La comunità si interroga sulla evitabilità di una morte che ha lasciato interdetti e addolorati mentre al cimitero comunale si predispone tutto per l’ultimo saluto alla madre di 36 anni. Le regole anti covid impongono solo una benedizione, che avverrà domani mattina alle ore 11. Sui social innumerevoli messaggi di cordoglio per il marito e soprattutto i tre figli di Giada Morini, la vittima covid più giovane di Guglionesi e una delle più giovani in Molise (la più giovane in assoluto è stata Mariangela, 33 anni di San Martino in Pensilis). Era stata ricoverata in Infettive il 17 luglio e due settimane dopo trasferita in Terapia Intensiva per un aggravamento del quadro clinico. All’alba di oggi il suo cuore ha cessato di battere: impossibile riportare all’autonomia respiratoria i polmoni, compromessi irrimediabilmente dalla polmonite da covid. Giada Morini non era vaccinata ed era un soggetto fragile. Lascia che figli che hanno tra i 13 e i 21 anni.

SCATTA GARA SOLIDARIETA’ PER LA FAMIGLIA, RACCOLTA FONDI ANCHE DALLA MADRE DI MIRKO, 38 ANNI MORTO DI COVID – La comunità di Guglionesi ha lanciato spontaneamente due iniziative di raccolta fondi in favore della famiglia della vittima e in modo particolare dei tre figli di Giada. “Sono state manifestazioni di aiuto concerto – il commento del sindaco Mario Bellotti – che denotano un paese vivo e solidale. Guglionesi – aggiunge – ha pagato e sta pagando un prezzo davvero troppo alto al virus, che non ha risparmiato nemmeno i giovani”. E’ possibile fare donazioni sia presso La Casa delle Nuvole, attività di artigianato artistico e oggettistica di Michela Bellocchio, che ha avviato subito “un caffè per Giada”, sia presso la lavanderia di Emilia “Il Casale”. Emilia, per inciso, è la madre di Mirko Sarchione, 38 anni, deceduto a causa del Covid nello scorso febbraio. Anche lui ha lasciato 3 bambini e questo gesto, ricorda il sindaco “è eloquente e particolarmente apprezzabile perchè chi ha subito un dolore fortissimo si fa carico, così, di lenire il dolore altrui”. Guglionesi ha perso finora 11 vite a causa del Covid.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IMPEGNO AD AIUTARE LA FAMIGLIA DELLA 36ENNE DECEDUTA ALL’ALBA AL CARDARELLI – Al sentimento di sgomento si affianca il senso di vicinanza e solidarietà da parte dell’Amministrazione comunale di Guglionesi. “Nel momento in cui stavamo uscendo dall’emergenza covid, ecco che ci troviamo a fare i conti con un lutto gravissimo” dichiara il sindaco Mario Bellotti, che parla a nome dell’amministrazione. “E’ un momento di intensa sofferenza, facciamo le nostre condoglianze più sentite alla famiglia di Giada Morini e ci stringiamo attorno ai suoi figli, in modo particolare, dando il massimo impegno per le necessità morali e materiali di questo momento così doloroso”. Il primo cittadino garantisce che “la famiglia non sarà lasciata sola, e riceverà, come sta già succedendo, tutta l’assistenza di cui ha bisogno”.

I DATI NAZIONALI

Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 7.221 nuovi casi di positività al coronavirus su un totale di 220.872 tamponi per un indice di positività che si attesta al 3,3%. Purtroppo sono stati 43 i deceduti, mentre per quanto concerne l’occupazione dei posti letto negli ospedali c’è un leggerissimo aumento in terapia intensiva (+4) e anche nei reparti ordinari (+36).