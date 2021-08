25 agosto – Più guariti che contagi, un ricovero in meno al Cardarelli. Vaccini, superate le 400mila dosi

Ieri in Molise 21 contagi su 447 tamponi (4,7%). Nessun ricovero e nessun decesso, 19 guariti.

TASSO ALL’1%: 4 CONTAGI IN ALTRETTANTI COMUNI. 10 GUARITI

Il quadro che emerge oggi dal bollettino diramato dall’Asrem è piuttosto confortante: su 392 tamponi processati nelle ultime 24 ore sono state riscontrate solo 4 positività a Frosolone, Rotello, Santa Croce di Magliano e Termoli. Il numero delle persone attualmente positive scende a 186 (ieri erano 192). Dieci persone invece si sono negativizzate: tre sono di San Martino in Pensilis. Guarigioni si registrano anche a Campomarino e Termoli (2), Casacalenda, Guglionesi e Sant’Elia a Pianisi (1). Hanno superato il virus 13.484 molisani.

UN PAZIENTE IN MENO ALL’OSPEDALE CARDARELLI

Un’altra buona notizia arriva dall’ospedale Cardarelli di Campobasso: un paziente del capoluogo ha lasciato Malattie Infettive grazie ad un miglioramento del suo quadro clinico. Nel reparto guidato dal dottor Santopuoli restano 7 degenti. In più in Rianimazione continua la sua battaglia contro la malattia provocata dal virus la donna di Guglionesi.

SUPERATE LE 400MILA SOMMINISTRAZIONI

La nostra regione ha superato oggi le 400.000 somministrazioni di vaccino anti covid 19. Secondo i dati disponibili sulla piattaforma regionale sono quasi 401.000 i vaccini fatti dall’inizio della campagna di immunizzazione. Su un totale di oltre 424mila dosi consegnate, la percentuale di quelle somministrate supera il 94,2%.

MOLISE FRA LE PRIME REGIONI PER VACCINI FATTI

Il Molise è inoltre ai vertici anche per vaccini somministrati, visto che risulta in testa in quanto a prime dosi con oltre il 72,2%, mentre per quanto riguarda le amministrazioni completa sono poche le regioni che fanno meglio di noi. Oltre il 65% dei molisani è stato completamente vaccinato e soltanto regioni come il Lazio o la Lombardia ci sono davanti in questa sorta di classifica.

I DATI NAZIONALI

Sono oggi 7.548 i nuovi contagi emersi in Italia secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute su 244.420 tamponi effettuati per un tasso di positività del 3,1%. I decessi sono stati 59. Per quanto riguarda i ricoveri c’è una leggera flessione: -13 nei reparti ordinari e -5 in Terapia Intensiva.