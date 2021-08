Ieri in Molise c’erano stati 3 ricoveri e 1 decesso in ospedale. Solo 1 positivo e 5 guariti

21 NUOVI POSITIVI, TASSO AL 4.7%

Ieri solo 1 caso, oggi invece 21. Il numero dei tamponi processati nelle ultime 24 ore è stato di 447, pertanto il tasso di positività risulta essere del 4.7% laddove ieri non arrivava allo 0.4%. 5 i nuovi contagi a Campobasso, 3 a Riccia. E poi 2 nuovi positivi rispettivamente a Frosolone, Termoli e Venafro. Casi sono emersi anche a Bojano, Fossalto, Palata, Rionero Sannitico, Rotello, Santa Croce di Magliano e Sesto Campano. Tanti insomma i comuni interessati. Gli attualmente positivi risultano essere 192 in tutta la regione.

TRIVENTO, 12 PERSONE POSITIVE AI TEST ANTIGENICI. SINDACO PENSA A RESTRIZIONI

Intanto sono saliti a 12 i casi di positivi accertati dai tamponi antigenici effettuati a Trivento, come comunicato in una nota dal sindaco Pasquale Corallo che ha rivolto un nuovo invito ai cittadini (adulti, ragazzi e gestori dei locali) a “rispettare rigorosamente le regole come l’utilizzo della mascherina il più possibile, il distanziamento sociale, evitare assembramenti”. “Qualora ci dovesse essere un ulteriore incremento dei casi covid, l’amministrazione comunale si riserva la possibilità di intraprendere misure restrittive atte al contenimento della diffusione del virus sul territorio comunale”.

Il focolaio di Trivento è stato scoperto poco prima di Ferragosto, quando alcuni ragazzini si sono sottoposti a tampone per ottenere il green pass che avrebbe consentito loro – non vaccinati – di andare al ristorante come prevedono le norme in vigore attualmente.

19 GUARITI, 5 A CAMPOBASSO E 4 A TERMOLI. STABILI I RICOVERI

Alto il numero dei guariti, così distribuiti. 5 a Campobasso, 4 a Termoli, 4 a Ururi, e poi 1 rispettivamente ad Agnone, Cercemaggiore, Frosolone, Riccia, Sesto Campano, Spinete.

Dopo i 3 ricoveri di ieri, oggi la situazione in ospedale è stabile. Restano 8 i pazienti ricoverati in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

TRA I RICOVERATI I NON VACCINATI SONO PIÙ DEL 75%