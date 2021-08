23 agosto – Ancora una vittima covid in ospedale dopo quella di ieri: aveva 86 anni. Oggi 3 nuovi ricoveri

ADDIO A UN ALTRO ANZIANO: NUOVA VITTIMA COVID AL CARDARELLI

Come ieri, anche oggi il Molise piange una vittima del Covid-19. Si tratta di un anziano di 86 anni di Isernia, ricoverato nel reparto di Malattie Infettive. Anche ieri, nello stesso reparto, era spirato un uomo (di 74 anni) del capoluogo. Sono le due nuove vittime della pandemia dopo quasi due mesi in cui non ce n’erano state più. Il bilancio dunque si aggrava. Da un anno e mezzo circa sono 523 le vittime del Covid nella nostra regione.

DRASTICO AUMENTO DEI RICOVERI: OGGI +3 IN INFETTIVE

Ieri 2, oggi 3. Continua l’aumento delle degenze al Cardarelli per Covid-19. Nelle ultime 24 ore ben 3 persone, rispettivamente di Campobasso, Castel del Giudice e San Giacomo degli Schiavoni, hanno fatto il loro ingresso nel reparto di Malattie Infettive dove attualmente sono assistiti 8 degenti. Una paziente, come noto, si trova invece – in condizioni più critiche – in Rianimazione. Ieri i ricoveri avevano riguardato persone di San Giacomo degli Schiavoni e Sesto Campano.

SOLO 1 CONTAGIO E 5 GUARITI

L’unico dato positivo è il tasso di positività che non arriva neanche allo 0.4%. Un solo tampone è risultato positivo a fronte di 273. La nuova diagnosi si riferisce a una persona di Castel del Giudice. Più alto il numero di guariti: persone di Campobasso, Frosolone, Isernia, Termoli e Venafro. Il numero di attualmente positivi in Molise scende dunque di qualche unità: ora è 190.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 4.168 nuovi positivi al Sars-Cov-2 con un tasso di positività salito al 4.1% (come spesso accade, la domenica vengono effettuati meno tamponi e fisiologicamente il rapporto tra positivi e test si alza). I decessi sono stati 44 (ieri 23). Salgono ancora le degenze: i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +45 (ieri +34), mentre quelli in terapia intensiva sono +13 rispetto a ieri, con 45 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 33).

IL REPORT DELLA SETTIMANA SCORSA SULL’EPIDEMIA IN MOLISE