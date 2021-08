22 agosto – Il virus torna a uccidere: muore 74enne. Altri 2 ricoveri e 3 contagi

Ieri in Molise non ci sono stati nuovi ricoveri, una sola persona era stata dimessa da Malattie Infettive, 9 contagi e 1 guarito

DOPO 52 GIORNI NUOVO DECESSO PER COVID

Aveva 74 anni ed era ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso dove oggi (22 agosto) ha perso la sua lotta contro un virus che comtinua ad essere implacabile e letale. E’ del capoluogo l’ultima vittima del covid, come riferisce il bollettino Asrem. In Molise non si registravano decessi per covid da 52 giorni, nello specifico dallo scorso 1 luglio, quando si è spenta una signora di 85 anni di Montenero di Bisaccia, ricoverata sempre in Malattie Infettive. In un letto di questo reparto è morto anche il 74enne di Campobasso, purtroppo la 522esima vittima del covid che continua a provocare lutti e dolore.

DUE RICOVERI IN MALATTIE INFETTIVE

Oggi si registrano due ospedalizzazioni in più: in Malattie Infettive sono state trasferite perchè avevano bisogno dell’assistenza del personale sanitario due persone, una di Sesto Campano e una di San Giacomo degli Schiavoni. Attualmente il reparto guidato dal dottor Santopuoli cura sei degenti, mentre in Rianimazione continua la sua difficilissima battaglia contro il virus la giovane donna di Guglionesi.

TASSO AL 2,1%: 3 CONTAGI IN PIU’, ALTRETTANTI I GUARITI

C’è un perfetto pareggio tra il numero delle nuove infezioni al virus e le guarigioni. Campolieto, Sesto Campano e Termoli sono i comuni in cui si registrano tre nuovi contagi sulla base dei soli 145 tamponi refertati nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi nella nostra regione sono 195, mentre il tasso di positività si attesta al 2,1%. Tampone negativo per altre 3 persone: una di Bojano e due di Busso. Sono 13.451 i cittadini che hanno sconfitto il virus.

PREOCCUPANO I CONTAGI A TRIVENTO, APPELLO DEL SINDACO: “RISPETTIAMO LE REGOLE”

A Trivento preoccupano gli ultimi casi di positività al virus riscontrati nelle ultime ore: sei infezioni sono state accertate nella giornata di ieri, 21 agosto, come riferito dal sindaco Pasquale Corallo. Il primo cittadino ha quindi rivolto un appello alla comunità a rispettare le regole: “Il nostro Comune rientra in ‘zona bianca’ ma questo non significa zer0 restrizioni, è una zona più libera ma alcune norme andranno comunque sempre rispettate. Si raccomanda di seguire comportamenti responsabili a tutela della nostra salute e di quella altrui teniamo il corretto distanziamento personale, indossiamo la mascherina, evitiamo assembramenti, evitiamo di avere contatti soprattutto con persone vulnerabili se abbiamo sintomi allarmanti o la nostra temperatura corporea supera i 37,5° e in questo caso avvisiamo il medico curante, igienizziamo quanto più possibile le mani. Sono costantemente in contatto con i colleghi medici del territorio, e quali va il mio ringraziamento, e mi rapporto quotidianamente con il Servizio di Prevenzione dell’Asrem per meglio affrontare le problematiche inerenti i singoli casi di positività”.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi sono stati riscontrati 5.923 positivi ai test Covid sulla base dei 175.539 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.470. In calo il numero delle vittime: sono 23 (45 ieri). Il tasso di positività è del 3,3%, rispetto al 2,9% di ieri.