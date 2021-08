Ieri in Molise c’erano stati 2 contagi, 9 guariti e un dimesso da Malattie Infettive

9 CONTAGI, TASSO DI POSITIVITÀ AL 2.2%

9 le nuove diagnosi di Sars-Cov-2 rilevate in Molise nelle ultime 24 ore. Sui 413 tamponi effettuati 9, appunto, hanno dato esito positivo: si riferiscono a persone di Riccia (2), Bojano, Campobasso, Isernia, Montefalcone nel Sannio, Palata, Termoli e Torella del Sannio. Guarita invece una persona di Campodipietra.

ALTRA DIMISSIONE DA MALATTIE INFETTIVE

Una persona di Ururi ricoverata lo scorso 2 agosto è stata dimessa dal reparto di Malattie Infettive. Anche ieri c’era stata una dimissione, pertanto in reparto restano ricoverati in 5. Purtroppo da qualche settimana è ricoverata in Rianimazione una paziente. Quindi dei 196 attualmente positivi in regione solo 6 hanno bisogno delle cure ospedaliere.

SUCCESSO PER L’OPEN DAY VACCINI AL CARDARELLI

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati altri 7.470 casi di Sars-Cov-2 per un tasso di positività del 2.9%. 45 le vittime del Covid-19 nelle ultime 24 ore (ieri erano state 49, 55 invece giovedì). Aumentano le degenze in ospedale: +41 quelle nei reparti ordinari e +11 quelli in Terapia intensiva. Nei reparti più critici oggi hanno fatto il loro ingresso 41 persone, contro le 26 di ieri.