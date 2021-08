20 agosto – Scendono positivi e ricoverati. Incidenza del contagio più bassa d’Italia in Molise

Ieri in Molise c’erano stati 28 contagi su 468 test e solo 2 guariti

DIMESSO UN PAZIENTE DA MALATTIE INFETTIVE, RICOVERATO 2 GIORNI FA

Era stato ricoverato lo scorso 18 agosto ma nel giro di due giorni è stato dimesso. Un decorso breve. Così un paziente con Covid-19 di Sepino che oggi risulta l’unico dimesso del giorno dal reparto diretto dal dottor Santopuoli e che ha attualmente 6 persone assistite. Un’altra, come noto, è da diversi giorni in Terapia Intensiva. Dunque sono 7 complessivamente i pazienti Covid al Cardarelli.

SOLO 2 POSITIVI E TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0.7%

Nelle ultime 24 ore, dopo i 28 contagi di ieri, l’Asrem ha accertato solo due nuove positività. Sono relative a persone di Campobasso e San Martino in Pensilis. I tamponi sono stati 276 pertanto il tasso di positività, ieri arrivato addirittura al 6%, è sceso allo 0.7%.

9 GUARITI, ATTUALMENTE POSITIVI SCENDONO A 188

C’è un decremento del numero degli attualmente positivi in Molise perchè oggi, a fronte di 2 nuovi contagi, ci sono stati 9 guariti. Si tratta di persone di Venafro (5), Termoli (2), Frosolone (1) e Civitanova del Sannio (1). Dunque in Molise le persone ad oggi col virus sono 188, 7 in meno di ieri.

IL MONITORAGGIO SETTIMANALE. MOLISE ‘ZONA VERDE’ SEMPRE A RISCHIO MODERATO

Indice nazionale Rt in calo ma l’incidenza dei casi sale, sebbene di poco (74 casi ogni 100mila abitanti contro i 73 della settimana scorsa). È quanto emerge dal monitoraggio dell’epidemia relativo al periodo 9-15 agosto. L’indice di trasmissibilità frena rispetto all’1,27 della scorsa settimana e si attesta sul valore di 1,1. Aumentano i ricoveri ma in ogni caso non sono previsti cambi di colore, neanche per la Sicilia come si ventilava. Tutte le regioni a rischio moderato (Molise compreso) tranne tre. La nostra regione – ricordiamo – resta l’unica zona verde d’Italia nella classificazione dell’Ecdc, centro europeo per la prevenzione delle malattie, proprio per la più bassa incidenza di contagi.

“Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze”, si legge nel report.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono riscontrati 7.224 casi di Sars-Cov-2 per un tasso di positività del 3.3% (ieri 3.5%). I decessi sono stati 49, in lieve diminuzione rispetto a ieri. In calo di 5 unità rispetto a ieri i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva mentre quelli nei reparti ordinari segnano un +65.