Ieri in Molise 12 contagi in più, 2 ricoveri in Infettive e zero guarigioni

28 CONTAGI, SCHIZZA IL TASSO DI POSITIVITÀ: 6%

Il virus torna a far registrare dati poco incoraggianti dal punto di vista dei nuovi contagi oggi, 19 agosto. Ci sono 28 nuove diagnosi di infezioni da Sars-Cov-2 nella nostra regione sulla base dei 468 tamponi refertati nelle ultime 24 ore. Numeri che evidenziano un balzo del tasso di positività schizzato al 6%. Come riporta il bollettino diramato dall’Asrem, i contagi si registrano in dieci comuni. Gran parte a Campobasso (9), seguito da Isernia e Riccia (4). Sono risultati positivi anche 3 cittadini di Scapoli e altrettanti di Termoli. Un caso in più è stato riscontrato a Bojano, Ripalimosani, Sesto Campano, Venafro e Vinchiaturo. Ad un mese dalla fine della stagione estiva i casi attualmente positivi sfiorano la quota dei 200: per la precisione sono 195.

NESSUN NUOVO RICOVERO, 2 GUARIGIONI

Almeno sul fronte delle nuove ospedalizzazioni le notizie sono più confortanti: oggi non si registra nessun nuovo ingresso nei reparti covid dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. In Infettive sono ricoverate, lo ricordiamo, sette persone. Mentre continua a lottare in Terapia Intensiva la giovane donna di Guglionesi entrata in ospedale un mese fa.

Nel bollettino Asrem di oggi si registrano solo due guarigioni: si tratta di un cittadino di San Massimo e di uno di Venafro che si sono negativizzati. Il numero delle persone che ha sconfitto il Sars-Cov-2 sale a 13. 438.

VACCINI, ARRIVATE IERI OLTRE 16MILA DOSI PFIZER

Ieri, 18 agosto, il Molise ha ricevuto una fornitura di 16.380 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech. La consegna precedente risaliva al 12 agosto (5.800 dosi Moderna). Attualmente la nostra regione ha ricevuto 417.126 dosi di farmaci anti-Covid e ne ha somministrate circa il 93% (oltre 389mila).

I DATI NAZIONALI

A livello nazionale aumentano contagi e ricoveri: sono 7.260 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 7.162). Il tasso di positività è del 3,5% (ieri 3,2%). Invece sono 460 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 18 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 40 (ieri erano 50). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.627, rispetto a ieri sono 68 in più. Scendono invece i decessi: oggi 55 rispetto ai 69 di ieri.