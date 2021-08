18 agosto – Crescono i ricoveri Covid: oggi +2. Sono 12 i nuovi casi in 7 comuni

ANCORA DUE RICOVERI IN INFETTIVE DOPO LE 2 DIMISSIONI DI IERI – Il sospiro di sollievo per le due dimissioni da Malattie Infettive risalenti a ieri rimangiato in fretta dal nuovo dato di cronaca sul fronte dell’epidemia. Oggi 18 agosto il reparto diretto dal dottor Santopuoli ha aperto le porte ad altri due pazienti covid che hanno bisogno di essere trattati in ospedale. Si tratta di un cittadino di Castel del Giudice e uno di Sepino, due dei 7 comuni molisani interessati nelle ultime 24 ore da nuove diagnosi di positività. Sono 12 complessivamente su un totale di 392 tamponi refertati, e nell’elenco ci sono anche Campobasso (2) e Termoli (3). Due casi nuovi anche nella piccola San Giacomo degli Schiavoni.

Oggi non ci sono guariti. 169 il numero di casi attualmente positivi, 8 dei quali si trovano in ospedale. Nel reparto di malattie infettive 7 pazienti, una sola in Intensiva: è la 36enne di Guglionesi che da circa un mese sta facendo i conti con una grave sintomatologia che richiede l’ossigenazione dei polmoni 24 ore su 24. La donna è ancora intubata e sulle sue condizioni i medici preferiscono non pronunciarsi ancora.

VACCINI, MOLISE SOPRA LA MEDIA NAZIONALE – Intanto a ulteriore conferma della efficacia dei vaccini c’è il dato fornito dal monitoraggio quotidiano Agenas, che mostra come dove il numero di vaccinati è minore, il contagio è maggiore. L’esempio è soprattutto quello della Sicilia che ormai è destinata a tornare in giallo, prima per contagi e per ultima per vaccini. A guidare la classifica dei cittadini vaccinati con ciclo completo ci sono il Lazio e la Lombardia quindi la Puglia, l’Abruzzo, l’Umbria e il Molise (dove la popolazione immunizzata con doppia dose si attesta sul 56,6%, sopra la media nazionale)

I DATI NAZIONALI – Oggi in Italia i contagi rilevati complessivamente sono stati 7.162, per un tasso di positività del 3.2% (ieri 2.2%). Ancora in crescita il dato dei decessi: 69 nelle ultime 24 ore contro i 54 di ieri. E aumentano altresì le degenze. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +87 (ieri +138 ), mentre quelli in terapia intensiva sono +19 rispetto a ieri.