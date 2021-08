17 agosto – 2 dimessi e solo 3 positivi. Nuovo open-day vaccini

Ieri in Molise c’erano stati 11 positivi e 1 guarito, 1 ricovero e 0 dimissioni

2 PERSONE DIMESSE, IN OSPEDALE PER COVID RESTANO IN 6

Un’ottima notizia: due persone (entrambe di Santa Croce di Magliano) sono state dimesse nelle ultime ore dal reparto di Malattie Infettive dove ora restano 5 i pazienti assistiti. Rimane una persona (di Guglionesi) in Rianimazione in condizioni più critiche.

3 CONTAGI, TASSO POCO SUPERIORE ALL’1%

È basso il tasso di positività: inferiore all’1.1% per effetto di 3 soli contagi a fronte di 282 test. I nuovi positivi sono di Santa Croce di Magliano (2), dove giorni fa era emerso un cluster familiare, e di Guglionesi (1). 3 anche i guariti, residenti rispettivamente a Sant’Agapito, Toro e Venafro. Stabile dunque il numero di attualmente positivi in regione: come ieri sono 157.

VACCINI, IL 21 AGOSTO OPEN DAY AL CARDARELLI

I DATI NAZIONALI

Nelle ultime 24 ore in Italia le nuove diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 sono state 5.273, per un tasso di positività sceso al 2.2%. I morti invece sono saliti a 54. Anche oggi in netto aumento i ricoveri: +19 (ieri +20) in Terapia Intensiva e +138 nei reparti ordinari.