14 agosto – 21 contagi, 14 guariti e nessun nuovo ricovero. Vaccinati due molisani su tre

Ieri in Molise 6 positivi su 329 tamponi (1,8%) e 17 guariti, 0 decessi e 2 ricoveri.

ALTRE 21 INFEZIONI, BALZO A CAMPOBASSO. TASSO DI POSITIVITA’ AL 4,3%

Oggi, vigilia di Ferragosto e con l’estate che ha superato il giro di boa, sono state complessivamente rilevate 21 nuove diagnosi di positività rilevate sulla base dei 489 tamponi processati: è quanto riferito dall’Azienda sanitaria nell’ultimo bollettino. Sono undici i comuni molisani interessati oggi dai contagi, la gran parte di questi si registra a Campobasso: +6. Altri 4 casi sono stati riscontrati a Isernia. Poi Riccia e Santa Croce di Magliano (2). Infine è stato rilevato un caso in più ad Agnone, Bojano, Casacalenda, Cercemaggiore, Longano, Termoli e Toro. Sono 161 gli attuali positivi nella nostra regione.

14 PERSONE GUARITE DAL VIRUS, SI SGONFIANO I CLUSTER DI VENAFRO E GUGLIONESI

Tampone negativo per 14 persone che avevano contratto l’infezione e oggi tirano un sospiro di sollievo. Quattro di queste sono di Venafro. E buone notizie arrivano anche da Guglionesi: tre persone sono guarite. Segno che i cluster che hanno interessato e tenuto in apprensione la popolazione delle due cittadine molisane si stanno sgonfiando. Due guarigioni sono state poi riscontrate a Petacciato. Hanno sconfitto il virus anche persone residenti ad Acquaviva, Campomarino, Frosolone, Isernia e Termoli (1). Sale a 13. 415 il numero delle persone guarite.

RICOVERI STABILI NELL’HUB COVID

Non ci sono nuovi ricoveri all’ospedale Cardarelli di Campobasso, tornato a ‘riempirsi’ di degenti negli ultimi giorni. Per fortuna sono occupati prevalentemente i posti in Malattie Infettive: 8 pazienti covid sui 9 curati dal personale sanitario del nosocomio si trovano proprio nel reparto diretto dal dottor Santopuoli. Continua a combattere in Rianimazione la giovane donna di Guglionesi ricoverata da alcune settimane.

IMMUNIZZATI DUE MOLISANI OVER 12 SU TRE

Il Molise è ormai prossimo a tagliare il traguardo virtuale dei due terzi della popolazione vaccinabile immunizzata. Secondo i dati resi disponibili dalla piattaforma regionale sulla campagna vaccinale, hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino poco più di 170.000 persone in Molise, alle quali vanno aggiunte le 5.800 che sono state immunizzate col vaccino monodose Janssen. Il totale fa quindi oltre 175.000 immunizzati in Molise su una popolazione vaccinabile, vale a dire con età superiore ai 12 anni, che è di 271.000 persone circa. La percentuale è quindi 65% di immunizzati, una cifra che peraltro si riscontra in quasi tutte le regioni d’Italia. La campagna vaccinale prosegue anche se con cifre un po’ calate in questo agosto, nel tentativo dichiarato di raggiungere la cosiddetta immunità di gregge entro la fine di settembre e con la speranza che anche i più timorosi e titubanti possono decidere di vaccinarsi nei prossimi giorni.

I DATI NAZIONALI – VACCINATO IL 60% DELLA POPOLAZIONE

Oggi in tutta Italia sono stati riscontrati 7.188 nuovi contagi a fronte di 254.006 tamponi molecolari e antigenici processati e 34 vittime (ieri 45), secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 2,8%, in lieve calo rispetto al 3,2% di ieri. Sono 372 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia (+3), mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.101 (+68).

Intanto oggi sono stati immunizzati più di 35 milioni di italiani: si tratta del 60% della popolazione complessiva che ha ricevuto entrambe le dosi o quella unica. L’8,6% è in attesa di seconda dose.