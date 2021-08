Ieri in Molise c’erano stati 4 casi (su 317 tamponi), 5 guariti e, come oggi, un ricovero in Malattie Infettive

NUOVO RICOVERO, SALGONO A 7 I DEGENTI COVID AL CARDARELLI

Tre ricoveri in tre giorni. Due da Santa Croce di Magliano (ieri e l’altro ieri) e uno da San Martino in Pensilis (oggi). Si tratta in quest’ultimo caso di un cinquantenne. Non fa certo ben sperare questo dato in graduale aumento. Attualmente in ospedale a Campobasso ci sono 7 persone, di cui 6 in Malattie Infettive e 1 in Rianimazione.

17 CASI IN 12 COMUNI. MA CI SONO ANCHE 10 GUARITI

17 contagi sono emersi dall’analisi di 334 tamponi molecolari. Significa che il tasso di positività odierno è di poco superiore al 5% e si tratta di un dato abbondantemente sopra la media delle ultime settimane. 17 contagi, suddivisi in tanti comuni molisani: si registrano 2 casi rispettivamente a Busso, Campobasso, Sesto Campano, Sant’Elia a Pianisi e Ururi e invece 1 solo a Bojano, Frosolone, Isernia, Pozzilli, Scapoli, Spinete e Venafro.

A rendere meno ‘amara’ la pillola le 10 guarigioni registrate e che si riferiscono a Guglionesi, Isernia e Venafro (2 casi ciascuno) e ancora a Campobasso, Carpinone, San Giovanni in Galdo e Termoli. Il bilancio degli attualmente positivi in regione però è in aumento: ora sono 164, 7 in più rispetto a ieri.

CONSEGNATE IN MOLISE OLTRE 15MILA DOSI IN DUE GIORNI

In 48 ore circa il Molise ha ricevuto nuove scorte con oltre 15.000 dosi di vaccino anti covid-19. Infatti nella giornata di ieri 11 agosto sono state consegnate 9.360 dosi del vaccino Pfizer, mentre è di oggi 12 agosto la consegna di 5.800 dosi di Moderna. Il totale dall’inizio della campagna vaccinale ha superato quota 400mila dosi consegnate arrivando precisamente a 400.745. Le dosi somministrate sono circa 379mila e la percentuale dei vaccini fatti si aggira quindi poco sotto il 95%.

CONTAGI, SOLO MOLISE E PROVINCIA DI BOLZANO IN VERDE NELLA MAPPA EUROPEA

Peggiora l’Italia, e non solo, nella classificazione dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) che si basa sull’incidenza dei contagi da Sars-Cov-2. Ebbene, diventano 5 le regioni italiane ‘rosse’: Calabria, Sicilia, Sardegna, Marche e Toscana. Tutto il resto del Paese è giallo, con le sole eccezioni positive di Molise e Provincia Autonoma di Bolzano. Territori dovve l’incidenza ogni 100mila abitanti si mantiene bassa.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore i contagi hanno avuto un picco e hanno superato le 7mila unità (precisamente sono stati 7.270). Il tasso di positività, ieri già salito rispetto al giorno precedente e fermo sul 3%, oggi è diventato del 3.35%. Ieri 31 morti, oggi 30. Numeri ancora molto tristi. Purtroppo anche oggi sono in aumento i ricoveri: +27 quelli ordinari e +15 quelli relativi alle Terapie intensive.