Ieri in Molise c’erano stati 17 casi (su 418 test) e 13 guariti. Ieri un ricovero e una dimissione da Malattie Infettive

UN NUOVO RICOVERO IN INFETTIVE DA SANTA CROCE, C’è UN CLUSTER FAMILIARE

Dopo quello della giovane donna di ieri si aggiunge un altro ricovero in Malattie Infettive e sempre da Santa Croce di Magliano. In paese infatti è scoppiato un piccolo cluster familiare come ha reso noto il sindaco Alberto Florio con questo post su facebook: “4 nostri concittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono risultati positivi al Covid-19. Due sono ricoverati in ospedale, per gli altri due sono scattati i protocolli sanitari previsti: isolamento e quarantena.

Auguriamo a tutti una pronta guarigione”.

Ora pertanto in ospedale i ricoverati per Covid salgono a 6, di cui 5 in Malattie Infettive e 1 (la giovane donna di Guglionesi) in Terapia intensiva.

4 CASI E 5 GUARITI

Sono solo 4 i casi di cui dà contezza il bollettino Asrem odierno. 4 casi a fronte di 317 tamponi e dunque il tasso di positività non arriva all’1.3%. Oggi la buona notizia è che i guariti superano i nuovi casi di infezione. A fronte dei 4 contagi – rispettivamente a Campobasso, Rotello, Santa Croce di Magliano ed Ururi – ci sono 5 guariti, di cui 4 a Isernia e 1 a Campodipietra. Pertanto il numero di attualmente positivi in regione è di 157.

GIOVANI SOTTO I 18 ANNI, FIGLIUOLO ALLE REGIONI: “DAL 16 AGOSTO CORSIE PREFERENZIALI PER I VACCINI”

Corsie preferenziali per i vaccini gli under 18 a partire dal 16 agosto. Come già annunciato nei giorni scorsi, dalla seconda metà di agosto la fascia 12-18 anni potrà vaccinarsi anche senza prenotazione. È quanto scrive il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, nella lettera inviata alle Regioni e alle Province Autonome. Una decisione in previsione della riapertura delle scuole e anche dell’avvio della prossima stagione sportiva.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 6.968 nuovi casi per un tasso di positività del 3% (ieri era al 2.3%). I decessi sono stati 31. Crescono i ricoveri: +68 quelli nei reparti ordinari e +15 quelli nelle Terapie intensive.