10 agosto – 17 casi, 10 solo a Venafro. Un ricoverato e un dimesso dal Cardarelli

Ieri in Molise c’erano stati 2 soli nuovi casi (a Termoli e Petacciato) e 0 guariti.

TASSO DI POSITIVITÀ SOPRA IL 4%, SONO 10 I CASI NELLA SOLA VENAFRO

17 contagi emersi a fronte di 418 tamponi, il tasso di positività sfiora il 4.1%. Ma è soprattutto la cittadina di Venafro, con i suoi 10 casi, che fa la differenza. Ricordiamo che lo scorso 31 luglio in città erano emersi ben 14 casi e il sindaco aveva reso noto che si trattava di persone appartenenti a 3 famiglie indiane, precauzionalmente isolate. Nei giorni scorsi non si era registrato affatto un numero preoccupante di contagi, oggi invece sono ben 10 ma si tratta di un cluster ex novo.

Gli altri casi odierni sono: 2 a Campomabasso e 1 rispettivamente a Campomarino, Isernia, Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Magliano e Termoli.

UN RICOVERO E UNA DIMISSIONE DA MALATTIE INFETTIVE

Stabile la situazione dei pazienti Covid al Cardarelli ma con alcune novità: nelle ultime ore ha fatto il suo ingresso nel reparto di Malattie Infettive la paziente di Santa Croce di Magliano che ieri ha perso il suo bambino alla 37° settimana di gravidanza e risultata, subito dopo, positiva al Sars-Cov-2. Ieri il ricovero al Cardarelli, oggi il trasferimento in Malattia Infettive. Contestualmente uno dei due degenti ricoverati domenica scorsa (di nazionalità estera) è stato dimesso e pertanto la sua degenza è stata davvero limitata. Restano dunque 4 i pazienti in Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

13 GUARITI, 8 A CAMPOBASSO

Dopo 2 giorni di guariti zero ecco che vengono certificate ben 13 guarigioni di persone che hanno contratto il Sars-Cov-2. 8 sono di Campobasso mentre le altre sono rispettivamente di: Baranello, Bojano, Campodipietra, Ferrazzano e Pescara. Sono dunque 158 (ancora in leggera crescita) gli attualmente positivi in Molise.

I DATI NAZIONALI

Nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute emergono 5.636 nuove positività a fronte di 241.766 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore per un tasso di positività del 2,3%. I decessi registrati sono 31, mentre scende di 1 unità il numero dei posti letto occupati in Terapia Intensiva mentre nei reparti ordinari si registra un +94 ricoveri.