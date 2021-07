XIV Meeting Sotto Le Stelle, vittorie e podi per gli atleti della Polisportiva Molise

Il bollettino

Non si registravano decessi per Covid-19 in regione dallo scorso 28 maggio. Oggi purtroppo non ce l'ha fatta una anziana donna di Montenero di Bisaccia ricoverata in Malattie Infettive. Scendono a 65 gli attualmente positivi perchè oggi dei 396 tamponi nessuno ha dato esito positivo. Ci sono stati anzi 4 guariti