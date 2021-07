VisitMolise, nasce il nuovo portale per promuovere il turismo anche all’estero

Non è semplice sito Internet, ma una piattaforma creata anche per gli operatori turistici. Si chiama Visitmolise.eu il nuovo portale voluto dall’Assessorato regionale al turismo e presentato questa mattina (2 luglio) al Teatro Savoia di Campobasso. Un altro strumento per consentire alla nostra regione di farsi conoscere sempre di più in Italia e all’estero in modo da richiamare turisti: dopo il boom dell’estate 2020, le aspettative sono alte per la stagione appena cominciata.

Come spiegato dai promotori, Visitmolise.eu è una vera e propria piattaforma di destination management, cioè un insieme di elementi che concorrono all’affermazione della “destinazione Molise,” per la quale è determinante l’apporto di istituzioni locali e operatori turistici, oggi collegati in streaming. Una platea numerosa alla quale il presidente Toma ha chiesto collaborazione e partecipazione fattiva affinché la piattaforma possa esprimere tutto il suo potenziale nella promozione dell’offerta turistica del territorio molisano verso target italiani ed esteri.

Il capo della Giunta regionale ha ricordato le ultime azioni volute dal suo governo per promuovere il turismo e il marketing territoriale, come la presentazione del nuovo logo del turismo con il quale ha avuto inizio la fase comunicativa del Piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo, gli eventi formativi rivolti agli stakeholder pubblici e privati, propedeutici all’attivazione e all’implementazione del portale, fino al Piano di comunicazione, approvato in Giunta lo scorso maggio. Piano che punta alla diffusione della “destinazione Molise” a livello nazionale e internazionale, oltre che ad organizzare le informazioni relative al territorio, aggregare l’offerta dei vari attori territoriali in un unico spazio di destinazione, offrire servizi a supporto del turista nei diversi momenti di pianificazione e fruizione del viaggio e a sostegno dell’operatore in tutte le fasi di comunicazione e promozione dell’offerta turistica.