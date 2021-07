VENERDI’ 16 Caldo in ritirata ma soprattutto molte nuvole e forti temporali: dopo settimane di afa e tanto sole l’estate subisce una brusca frenata. Il vortice ciclonico che già sta flagellando il nord Italia giunge al centro sud in questo venerdì dove stazionerà per tutto il fine settimana guastando anche la partenza ai vacanzieri.

Una drastica riduzione delle temperature ma soprattutto tempo davvero brutto ci attendono. Oggi la prima parte della giornata sarà coperta ma ancora asciutta: i primi rovesci sono attesi in serata e colpiranno la costa, il capoluogo e parte della provincia di Isernia. La sfuriata temporalesca non sarà costante sebbene nel corso della notte si abbatterà su vari paesi del Molise e su Campobasso.

SABATO 17 Lo scontro di masse di aria calda e fredda saranno causa di forte maltempo in questo sabato: fin dal mattino avremo temporali e probabilmente anche grandinate violente. La pioggia sarà abbondante e diffusa su tutta la regione almeno fino a sera quando si prevede un lieve miglioramento del quadro che appare comunque molto instabile.

DOMENICA 18 Se il picco del maltempo è stato raggiunto ieri, anche in questa domenica non c’è da aspettarsi un clima troppo mite. Il mattino si prevede bagnato sulla costa, peggiorerà nel pomeriggio poi un temporaneo break serale e il ritorno della nuvole cariche di pioggia in nottata. Notevole anche il calo termico: la massima prevista per oggi non andrà oltre i 23 gradi