Una notte di tamponi. I tempi cambiano e quelli attuali di pandemia richiedono misure inimmaginabili fino a qualche tempo fa. Così l’Asrem lancia per venerdì 23 luglio l’iniziativa ‘La notte dei tamponi: TamponiAMOci’ durante la quale a Campobasso, Termoli e Isernia ci si potrà sottoporre gratuitamente a un tampone molecolare gratuito.

“L’attuale stato della pandemia vede tutti coinvolti nel mantenimento di comportamenti rispettosi delle regole di contrasto alla diffusione del contagio. In tale ambito lo svolgimento della campagna vaccinale sta fornendo una adeguata risposta. Non bisogna abbassare, però, il livello di attenzione” si legge nella nota ufficiale di Asrem e Regione Molise. L’iniziativa arriva proprio nel periodo in cui la variante Delta appare in espansione anche sul nostro territorio, con i contagi che hanno ripreso a crescere, senza per fortuna nuovi ricoveri, al momento.

Quindi venerdì 23 luglio dalle ore 21 alle ore 24, verranno eseguiti tamponi molecolari (fino ad un massimo di 300 prelievi per postazione). Le postazioni individuate sono via del Molinello, 1 (vecchio ospedale) per il Distretto di Termoli. In via Ugo Petrella, 1 per il Distretto di Campobasso e infine all’ospedale Veneziale di Isernia di via Sant’Ippolito, 35 in modalità drive in per il capoluogo pentro.

Tutti i cittadini (dai 18 anni in su) che vorranno sottoporsi allo screening dovranno esibire la tessera sanitaria ed un documento di riconoscimento.

I tamponi verranno processati presso il laboratorio di riferimento regionale ed i risultati verranno resi disponibili ai soggetti sottoposti al tampone tramite l’accesso al portale aziendale (clicca qui) con l’utilizzo delle credenziali rilasciate al momento della effettuazione del tampone.