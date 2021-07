Vasto incendio distrugge 5 ettari di terreno a Tufara. Il fuoco lambisce anche le case

Per ore ha tenuto in apprensione la popolazione di Tufara il vasto incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, 9 luglio, e che ha distrutto quasi 5 ettari di terreno. Le fiamme hanno prima avvolto le sterpaglie, che sono state un terreno fertile per la propagazione del rogo, e poi hanno divorato rifiuti e cataste di legno presenti nelle vicinanze.

Il fuoco che ha interessato un’area in prossimità del centro abitato è arrivato a lambire anche le abitazioni vicine ma per fortuna non c’è stato bisogno di evacuarle.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Campobasso che hanno operato con 3 squadre e due elicotteri. I mezzi aerei sono entrati in azione per spegnere le fiamme nelle zone più impervie. Impegnato anche il personale di terra a protezione delle case minacciate dalle fiamme.

Dopo alcune ore di preoccupazione per l’evoluzione del rogo, poco prima delle 20 di questa sera la situazione si è gradualmente tranquillizzata. “Ora è tutto sotto controllo – ha spiegato a Primonumero il sindaco Gianni Di Iorio– è attivo solo qualche piccolo focolaio. Anche se le fiamme all’ambito le abitazioni, grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco è stato scongiurato il peggio”. Il primo cittadino assieme al suo vice hanno monitorato attentamente la situazione a tutela della sicurezza dei residenti.