Va in centro con un grosso coltello da cucina addosso: romeno denunciato

Si aggirava nel centro di Termoli con un grosso coltello da cucina. Quali intenzioni avesse e perché lo portava con sé non ha saputo spiegarlo ai carabinieri che che lo hanno fermato e perquisito dopo aver notato il suo atteggiamento sospetto.

E’ stato denunciato alla Procura di Larino per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 38enne di origine romena già noto alle forze dell’ordine. A sorprenderlo gli uomini del Nucleo operativo e radiomobile che hanno sequestrato anche il grosso coltello da 22 centimetri (11 di lama).

Dalla compagnia adriatica fano anche sapere che nei prossimi giorni i controlli del territorio proseguiranno “allo scopo di arginare – sia in via preventiva che repressiva – i reati fonte di maggior allarme sociale e, in particolare, quelli predatori e quelli in materia di armi, al fine di fornire un’adeguata sicurezza reale sul territorio ed una sempre maggiore percezione della stessa da parte dei cittadini”.

Nel weekend appena trascorso, già tra i principali centri del basso Molise, sono stati sottoposti a controllo 33 veicoli, 42 persone ed effettuate 5 perquisizioni d’iniziativa tra veicolari, personali e domiciliari.