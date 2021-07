Ururi l’isolata. Rete Tim a singhiozzo

di Movimento Consumatori – sez. di Campobasso

Ururi sembra condannata al ricorrente isolamento dal gestore TIM che serve larghissima parte dell’utenza di questo comune. Anche oggi questa comunità è isolata senza connessioni. La particolarità del problema è che gl’isolamenti sono ciclici e ripetuti durante il corso dell’anno, l’ultimo il 26 e 27 di giugno. Non trattandosi di episodi isolati il disagio è ancora più grande per i privati ma di serio ostacolo nelle attività per gli enti pubblici e per le non trascurabili attività produttive che come in questo caso subiscono il fermo non solo per gli oramai tradizionali due giorni.

Esperti tecnici volontari imputano gli episodi alla inadeguatezza della cabina di servizio. Se la causa è di tutta evidenza non si comprende come il gestore non metta rimedio alla situazione più volte denunziata anche da noi.

Faccia TIM l’intervento riparatorio e risolutivo.