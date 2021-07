È tutto pronto, la struttura manca solo degli arredi per divenire un palazzetto dello sport polifunzionale a tutti gli effetti.

Nelle foto il palasport in dirittura d’arrivo, appunto, a Guglionesi. Una struttura cominciata tantissimi anni fa. A parlarcene è l’Assessore ai Lavori Pubblici della Giunta Bellotti, Pino Aristotile: “Coincidenza vuole che cominciai a lavorare a questo progetto nella passata Amministrazione Bellocchio e che lo porto a termine in questa, a distanza di circa 10 anni”.

Il palazzetto, che si trova in Contrada Morgette, dopo la lunga battuta d’arresto dunque è quasi pronto per ospitare manifestazioni sportive e più in generale per dare uno spazio di ritrovo ai tanti giovani del paese.

Una data per l’inaugurazione non c’è, ma presumibilmente il taglio del nastro ci sarà in autunno. Questo perché “stiamo aspettando le attrezzature sportive, ma la struttura internamente è completa al 100%”. Luminosa, con il parquet (“è stata fatta una variante al progetto originario, inizialmente era prevista la gomma ma ho optato per il legno”) che dà quell’inconfondibile colpo d’occhio. E ancora: “La struttura aveva una chiusura laterale con un telone, ne abbiamo prevista e realizzata una rigida, più ermetica. Abbiamo poi cambiato le membrane che erano danneggiate; il tetto dello spogliatoio presentava molte infiltrazioni d’acqua pertanto abbiamo dovuto provvedere a bitumarlo. Poi sono stati fatti tutti i lavori all’interno, e quindi divisori per gli spogliatoi, impianti elettrico e idraulico e tutto il necessario”. Insomma ora mancano solo reti e canestri ecc. e presto la struttura potrà fare il suo debutto.

Sarà – ci spiega l’assessore – un palazzetto polivalente, che potrà ospitare discipline come basket, pallavolo, calcio a cinque, volendo anche tennis.