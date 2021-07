Le nuvole scure all’orizzonte sono le prime avvisaglie del maltempo annunciato dagli esperti del meteo da giorni, che in questo fine settimana si abbatterà in tutta la regione ma in special modo sulla costa, rovinando la vacanza a chi sta trascorrendo un periodo di riposo a Termoli, Campomarino, Petacciato e aree limitrofe.

Le piogge, accompagnate anche da fulmini e un rinforzo dei venti, sono attese a partire da oggi, e dureranno – con qualche tregua – anche domani, sabato (che dovrebbe essere la giornata peggiore, segnata da temporali bruschi) e fino a domenica. Un ritorno del sole si avrà soltanto nella giornata di lunedì.

Foto 2 di 2



Per ora, nelle ore del primo pomeriggio di venerdì, gli irriducibili della spiaggia resistono in riva al mare, ma i gestori degli stabilimenti balneari sono pronti a organizzarsi per ritirare lettini e sdraio. E’ soprattutto il crollo termico a preoccupare vacanzieri e operatori del turismo, tanto più che capita in un momento come il fine settimana segnato da una maggiore presenza di turisti sul litorale e da una serie di eventi all’aperto che giocoforza saranno spostati in una location al chiuso. Le temperature scenderanno di quasi dieci gradi, toccando punte di 21-22 gradi.

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emanato un bollettino valido per le prossime 48 ore di allerta gialla, con rischio idrogeologico e temporali, sull’intera regione. Si raccomanda, quindi, massima prudenza.