Truffa e furto di dati personali ai danni di un molisano, denunciata finta operatrice telefonica

I carabinieri di Campobasso hanno denunciato una donna di Caserta, accusata di aver rubato dei dati personali e di aver tentato una truffa nei confronti di un cittadino del capoluogo molisano.

L’indagine è partita dalla denuncia dell’uomo che ha riferito di essere stato contattato da una sospetta operatrice di una società di telefonia mobile.

La donna era riuscita ad avere falsi indirizzi mail col nome di una società di telefonia e in questo modo aveva spinto l’uomo a rivelare dati sensibili quali codici, coordinate Iban e documenti di riconoscimento per attivare una promozione sul cellulare.

Dopo aver carpito i dati, la presunta operatrice ha fatto perdere le sue tracce, un comportamento che ha fatto intuire all’autore della denuncia di essere stato truffato e per questo ha deciso di recarsi dai Carabinieri per formalizzare la querela.

Le forze dell’ordine sono riusciti ad acquisire l’intestazione dell’utenza telefonica della donna tramite mezzi informatici per poterla identificare.

“Il presente episodio dimostra come, in un periodo storico pienamente addentrato nei moderni sistemi telematici, sia molto importante procedere con cautela nei servizi tele-gestiti, in modo tale da attuare una prevenzione delle truffe informatiche, ancor prima che le stesse vengano portate a compimento e comunque, così come consigliato dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Campobasso, Capitano Antimo Ventrone, nel dubbio, allertare subito le Forze dell’ordine al fine di attivare immediate indagini finalizzate ad evitare spiacevoli accadimenti” commentano i carabinieri.