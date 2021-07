Torretta all’ingresso del Borgo, operativo l’info point turistico

Una storia

Concerti rimandati a data da destinarsi a causa della pandemia, il mondo dello spettacolo è in crisi nera. Così da Milano il batterista di Morgan e dei Lombroso, che pochi giorni fa hanno pubblicato un nuovo singolo, parte per lavorare come aiuto cuoco a Lu Barott, noto locale di Pollutri (Vasto). “L’alternativa era passare un’estate sul divano di casa”. In un momento in cui la ristorazione e il turismo sono in affanno perché manca il personale, Agostino – 44 anni il prossimo 10 luglio - si dà da fare così. Lo incontriamo a Guglionesi, dove arriva con gli amici Alessio e Maurizio, organizzatori di concerti della zona.