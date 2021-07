LUNEDI’ 12 Inizio di settimana limpido: questo lunedì sarà soleggiato, caldo e sereno. Sulla costa e in basso Molise i picchi termici (33 gradi di massima circa) saranno mitigati dalla brezza. Aria più ferma verso l’interno mentre saranno appena leggermente velati in rilievi di montagna.

MARTEDI’ 13 Un martedì particolarmente caldo per effetto dell’anticiclone africano che porta di nuovo su la colonnina di mercurio, addirittura sopra i 4o gradi tra Larino, Montenero di Bisaccia e San Martino in Pensilis. Più gradevole il clima a Termoli mentre Campobasso si attesa sui 35 gradi nei valori massimi.

Il pomeriggio di questa giornata potrebbe rivelare sorprese: i cieli saranno in gran parte coperti e non è da escludere anche qualche rovescio a carattere temporalesco sebbene non come quelli che stanno flagellando il resto della Penisola. La perturbazione che sta guastando le ferie al nord Italia, facendo anche crollare le temperature in qualche caso, ha poche conseguenze al centrosud. In nottata Molise in gran parte stellato.