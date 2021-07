Torna ‘Cinema al Corso’: in Piazzetta dal 19 luglio cinque film imperdibili. Ingresso gratuito

Piazza della Vittoria – o Piazzetta che dir si voglia – sarà trasformata anche quest’anno in una sala cinematografica all’aperto. Torna la rassegna “Cinema al Corso” che tanto apprezzamento ha riscontrato nella passata edizione ponendosi tra gli eventi di maggiore richiamo nella programmazione estiva della città di Campobasso.

L’iniziativa sarà curata come sempre dall’associazione culturale Kiss Me Deadly. Dal 19 al 23 luglio, saranno ben cinque le serate di proiezione, sempre dalle ore 21.30, nelle quali verranno presentati al pubblico campobassani, nell’ordine: Greenland (19 luglio), Spirit il ribelle (20 luglio), The Father (21 luglio), Crudelia (22 luglio), Non odiare (23 luglio).

L’ingresso agli spettacoli – fanno sapere dall’assessorato alla Cultura – sarà gratuito con, però, posti numerati e prenotazione obbligatoria tramite apposita pagina alla quale si viene indirizzati inquadrando il codice QR presente sulle locandine dell’evento.

Le prenotazione on-line dei biglietti per gli spettacoli verranno abilitate direttamente a partire dalla mezzanotte del giorno stesso dello spettacolo. La prenotazione sarà valida fino alle ore 21,10. Trascorso tale orario senza che il titolare si presenti all’ingresso sarà annullata e il posto verrà reso nuovamente disponibile a chi ne faccia richiesta.