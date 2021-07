Tir sbanda e si ribalta nella scarpata: camionista in ospedale, Trignina chiusa per ore

Un Tir è finito fuori strada sulla Trignina ribaltandosi in territorio di Trivento questo pomeriggio attorno alle 17:30. Ferito il camionista che era alla guida del mezzo pesante e che ha finito la propria corsa in una scarpata all’altezza del chilometro 38,6 della strada statale 650.

L’uscita di strada del mezzo pesante è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un’attività che si trova poco lontano e che mostrano il camion andare a finire contro le recinzioni e poi ribaltarsi. Potrebbe avere influito nell’incidente l’asfalto bagnato a causa della pioggia ma ulteriori accertamenti sono in corso ad opera dei Carabinieri.

Il camionista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che l’ha trasportato in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Campobasso e personale Anas.

La Trignina in quel tratto è rimasta chiusa per un paio d’ore per poi essere regolarmente riaperta in serata. Le operazioni di rimozione del mezzo pesante sono state complicate dalla grandezza del tir ed è stato necessario adoperare una gru per sollevare il rimorchio e poi spostarlo.