Termoli

Il sindaco attacca l'esponente della Sinistra: "La smetta di fare esposti in Procura. Non ha le competenze per dire che non c'è controllo sulla qualità dei pasti". La consigliera di minoranza aveva presentato una mozione, poi respinta, per revocare l'appalto concesso dall'Amministrazione Sbrocca alla Cir Food. La questione però tornerà in Consiglio