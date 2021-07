Arriva l’estate e Termoli diventa “selvaggia” a causa dei parcheggi. Impossibile trovarne uno nella zona del centro e allora scatta la fantasia, perché alcuni automobilisti decidono di lasciare l’auto non solo in posti che a volte diventano creativi, ma anche in posti dove non è detto che si possa sostare.

E’ il caso della zona del porto, dove negli ultimi giorni dai residenti sono stati notati alcuni parcheggi che però non convincono del tutto. Come infatti ha segnalato un lettore e residente termolese attraverso una mail arrivata in redazione in cui spiega ciò che ha visto e il suo pensiero. “Negli ultimi giorni ho percorso la strada che da via Aubry conduce al porto, lungo la strada che appunto si chiama via Del Porto. Lì, scendendo, sulla destra ho trovato diverse auto parcheggiate e mi sono accorto, percorrendola in auto, che la carreggiata si restringe e se una macchina la percorre dal lato opposto a salire, quindi dal porto al centro, diventa pericoloso anche perché c’è la curva che rende meno visibile per un po’ la strada”.

Legittima la domanda del residente: “Ma lì, sulla destra scendendo verso il porto, le auto possono sostare? Non ho visto strisce disegnate a terra, non metto in dubbio che ci possano essere auto con permessi visto che lì si trova la dogana. Bisogna fare tanta attenzione perchè il rischio è di fare un frontale ed è per questo che pongo la domanda, solo per una questione di sicurezza. Va bene che cercare parcheggio a Termoli nel periodo estivo è difficile, perchè scarseggiano, ma bisogna anche muoversi in piena sicurezza, senza mettere a rischio nessuno“.

Poco più sopra, su via Carlo del Croix i parcheggi sono consentiti ma fino alle strisce pedonali e lì non sembrano creare problemi.