Tennis, a Villa De Capoa si assegna il titolo di 4a categoria

Dalla fase finale dei campionati regionali di quarta categoria sono venuti fuori risultati più o meno in linea con le classifiche dei giocatori e che hanno sostanzialmente confermato i livelli già espressi da inizio stagione. Il campione molisano di serie D verrà premiato sui rettangoli rossi dell’A.T. Campobasso al termine delle ultimissime partite che sono in fase di svolgimento in queste ore.

Simone Di Pardo, under 16 del club locale, sembra avere una marcia in più rispetto ai suoi avversari e ha, dalla sua, i favori dei pronostici specie dopo aver liquidato ai quarti Maris De Michele (A.T. Agnone). Sono rimasti in gara, a sbarrare la strada al giovane atleta di Villa De Capoa, Giuseppe Lambiase e Nicola Tullo suoi compagni di club, oltre ad Elio Di Lallo e Daniele Barletta (entrambi dell’Urban Sport). La reginetta di quarta serie verrà, invece, proclamata al termine del match in programma tra Maya Amicone (isernina ma accasatasi in villa De Capoa) e la compagna di circolo Martina Coghi.

Ufficializzato, intanto, l’ultimo torneo estivo prima del tennis di alto livello messo in calendario a fine agosto (l’edizione 2021 dell’Open da 5000 euro di montepremi è già realtà). A partire dal prossimo 18 luglio sarà ancora l’A.T. Campobasso ad ospitare i campionati regionali assoluti, aperti stavolta anche agli atleti di terza categoria. Tra questi ci saranno quasi sicuramente Vittorio Berzo, Alessandro Aufiero (entrambi tesserati per l’A.T. Campobasso) e Alberto Mastrangelo (A.T. Termoli).