Il consigliere delegato al centro storico Paolo De Socio illustra il provvedimento approvato all’unanimità (maggioranza e minoranze) in Consiglio comunale, che prevede una riduzione fino all’80% delle utenze non domestiche della Tari ubicate nella zona storica di Guglionesi. “Un segnale di sensibilità e attenzione per il luogo delle nostre origini, primo passo per favorire la rinascita del borgo e incentivare il commercio e quindi il turismo”. La sfida – aggiunge De Socio “è quella di promuovere un ritorno della popolazione residente nel centro storico”.