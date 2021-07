Le ipotesi del decreto

In dirittura d'arrivo la decisione dell'Esecutivo e sull'estensione del Green Pass e sul cambio di parametri per passare in zona gialla. Accolte le proposte delle Regioni che chiedevano di prendere in considerazione il tasso di occupazione dei posti letto invece che i soli contagi. Ma se il Governo pensa a un 5% per quanto riguarda le Rianimazioni (che in Molise vorrebbe dire che si cambia colore con 2 soli ricoveri) i Governatori sperano di innalzare tale soglia al 15%