Smarrita cucciolo di birmano, si offre ricompensa

La diffusione del virus

E' in corso la ricostruzione della catena dei contagi dopo il focolaio che ha coinvolto le famiglie del capoluogo pentro che possiedono una casa-vacanze in un residence della marina di Montenero di Bisaccia. Tutto sarebbe iniziato dopo i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio. Dopo i primi sintomi manifestati da uno dei bambini, sono stati effettuati i tamponi che hanno accertato l'infezione. Il sindaco di Isernia D'Apollonio: "La situazione è sotto controllo, i positivi hanno sintomi lievi: il vaccino ha protetto gli adulti, mentre i ragazzini purtroppo non erano immunizzati". A Guglionesi invece il cluster è in fase di regressione