Si può davvero guadagnare lavorando da casa?

Si, è possibile lavorare da casa e guadagnare, sono molte le persone che in questo ultimo anno e mezzo hanno deciso di iniziare a guadagnare lavorando da casa. Le modalità che la rete ci offre sono molte e anche interessanti, di seguito scopriremo insieme quali sono le più cercate dagli italiani negli ultimi due anni.

Purtroppo da quando è iniziata pandemia sono cambiate le dinamiche sia lavorative che di acquisto da parte degli utenti, tantoché le persone che hanno scelto di cercare guadagno tramite internet è triplicata, ma certamente la paura più diffusa è stata ed è la possibilità di ritrovarsi vittima di truffe.

Secondo il report della Polizia Postate nel 2020, le truffe online sono aumentate tantissimo con oltre 3.741 truffatori denunciati e con un incremento del 353% delle fake news.

Perciò di seguito vogliamo darvi alcune direttive sul come eseguire un’attenta ricerca di lavoro sul web.

Come fare una ricerca di lavoro sul web

Per iniziare una ricerca sul web è necessario essere molto attenti, non iscriversi a siti poco sicuri e che non forniscono tutti i dettagli rilevanti, come il nome della società, indirizzo, partita Iva e contatti.

Ad esempio sono milioni gli italiani che hanno deciso di investire tramite il trading online, in questo caso è necessario essere molto attenti alle piattaforme fantasma oppure non regolamentate, per cui chi vuole accedere a questo settore dovrà essere molto accorto.

Oppure se volete guadagnare da casa rispondendo a sondaggi, potrete iscrivervi a dei siti appositi, anche in questo caso fate molta attenzione ed eseguite una ricerca a monte, per reperire tutti i feedback degli utenti.

Questo vale anche per il crowdfunding immobiliare, che è un ottimo modo per poter avere una rendita, esistono delle piattaforme molto serie per investire nel crowdfunding, di norma sono tutte supportate da banche importanti e registrate alla CONSOB, in caso contrario non iscrivetevi.

Ma se la vostra aspirazione è trovare lavoro tramite il web allora potrete utilizzare sia le piattaforme di ricerca oppure i social network, che ormai offrono anche una sezione dedicata al lavoro.

Di seguito uno sguardo ai lavori più cercati online nel 2021.

Quali sono i lavori online che hanno cercato gli italiani?

Quali sono i lavori più cercati dagli italiani in questo 2021?

Il trading online;

Guadagnare tramite i sondaggi online;

Digital marketing.

Oltre a questi ce ne sono stati altri, alcuni riservati solo a persone specializzate in un determinato settore, come il settore assistenziale e infermieristico, oppure molte persone hanno cercato sempre lavori generici come ad esempio i seguenti:

Come aprire un blog;

Come aprire un canale YouTube;

Come guadagnare con il crowdfunding immobiliare.

Visto che il trading online ha vinto il primo posto nelle ricerche online degli italiani, diamo uno sguardo a cosa si tratta e come iniziare a guadagnare online.

Come guadagnare online con il trading

Il trading online per chi non lo sapesse è una delle modalità per guadagnare online, tramite l’utilizzo di piattaforme chiamate brokers che vi fanno da tramite tra voi e i mercati borsistici.

Oramai il trading online è diventato alla portata di tutti, sia per la praticità che per il costo, certamente è da fare immediatamente una precisazione: Per guadagnare con il trading online è necessario formarsi e fare molta pratica.

Fare trading vuol dire speculare tramite i CFD sulle variazioni di prezzo del titolo scelto, per cui la formazione è necessaria, ma nessun problema le piattaforme vi offrono sempre dei corsi gratuiti.

Come scegliere una piattaforma di trading online

Se volete provare a lavorare da casa con il trading online sarà necessario scegliere una piattaforma o brokers che vi permetta di fare trading in modo sicuro e semplice. La ricerca sul web del broker giusto può portarvi via del tempo, se non avete ben chiaro quali sono i passaggi da seguire, di seguito alcuni punti fondamentali.

Come scegliere un broker serio e sicuro:

La piattaforma deve essere regolamentata dalla CySEC e dalla CONSOB;

Il broker vi deve fornire il conto demo gratuito;

La piattaforma deve darvi tutte le informazioni in chiaro.

Questi sono solo alcuni aspetti legati alla sicurezza.

Nel prossimo paragrafo una riflessione sul fatto se sia possibile realmente guadagnare online.

Si può davvero guadagnare da casa?

Guadagnare da casa è possibile ma non semplice, il perché risiede nel fatto che tali attività richiedono molta dedizione e di solito i guadagni non arrivano mai immediatamente.

Questo vuol dire che se volete intraprendere la strada di lavorare da casa, qualsiasi lavoro andare a fare sarà necessario imporre delle regole, degli orari e impegnarsi come se fosse un lavoro “reale”.

Solo con regole fisse potrete veramente guadagnare online, sia se decidete di fare trading che di rispondere ai sondaggi, oppure aprirvi un canale YouTube.

