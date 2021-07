Selezioni Miss Italia Molise, Francesca Capone reginetta a Larino

In una cornice incantevole, nella piazza Duomo del centro storico di Larino, si sono aperte le selezioni di Miss Italia per il Molise. Una serata che ha regalato grandi emozioni, fortemente voluta dall’assessorato alla Cultura, dall’agenzia Pai esclusivista del concorso per le regioni Molise, Marche e Abruzzo e dalla responsabile della kermesse per il territorio molisano, l’avvocato Monica Mastrantonio.

Francesca Capone, 21 anni, di Termoli è stata eletta Miss Larino. Lei ha ottenuto il gradino più alto del podio. Per l’attenta giuria non è stato facile scegliere le ragazze da premiare tra 16 splendide reginette di bellezza. Al secondo posto Valeria Camelio di Formia, al terzo Denise Petta di Palata, al quarto posto Nicole Panzera di Campobasso, al quinto Carla Tolfa di Larino, al sesto Daniela Siena di Termoli. Il titolo di Miss Mascotte per la tappa di Larino è andato a Mara Staniscia di Atessa.

La serata, condotta dal giornalista Andrea Nasillo, ha regalato anche momenti di cabaret con il comico Antonio Mustillo e di danza, con due scuole del territorio.

Domani sera la carovana di Miss Italia arriverà a Termoli per l’assegnazione dei primi titoli con cui le ragazze potranno accedere direttamente alle prefinali nazionali. L’appuntamento è alle 22 al porto di Termoli, davanti al mercato ittico.