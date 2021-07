Caos e ambulanza in via Mario Milano a Termoli, dove intorno alle 14 e 30 di oggi, 25 luglio, due ragazzi tuttora ricercati hanno causato un incidente stradale mentre viaggiavano contromano in sella a uno scooter bianco.

Da quanto si apprende i due stavano percorrendo in senso vietato la cosiddetta “salita del Panfilo”, diretti su via Sannitica, a velocità elevata. Durante la corsa hanno impattato contro un altro scooter di colore nero, facendo cadere il conducente, un uomo residente a Termoli per il quale è stato necessario il soccorso dell’ambulanza del 118. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Ma la dinamica del sinistro va oltre: dopo l’urto contro l’altro motociclo infatti lo scooter è finito contro una vettura, riportando danni importanti. Le ciabatte da mare sono volate, la carrozzeria si è ammaccata, lo scooter è rimasto a terra mentre passanti e soccorritori si avvicinavano al posto del sinistro.

I due ragazzi sono fuggiti a piedi, uno pure scalzo, cercando di far perdere le tracce nel reticolo di strade a ridosso di via Mario Milano. Sono stati allertati i Vigili Urbani che hanno accertato l’intestazione dello scooter dai documenti conservati nel cruscotto. Sono in corso le verifiche sul veicolo, anche per accertare se fosse stato rubato, e si stanno cercando i due pirati che, tra laltro, potrebbero aver riportato contusioni e ferite nell’incidente.