La città di Termoli e la diocesi di Termoli – Larino si preparano a festeggiare il santo patrono, anche se con le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso. Per celebrare San Basso sono stati organizzati una serie di eventi, perlopiù religiosi visto che i fuochi e il concerto di musica dal vivo che concludevano i festeggiamenti sono stati annullati.

Si comincia il 31 luglio con il primo dei tre giorni del triduo che si concluderà il 2 agosto, la celebrazione eucaristica si svolgerà alle 18.30. Martedì 3 agosto poi, nel primo giorno dei festeggiamenti, il vescovo Gianfranco De Luca presiederà la santa messa in cattedrale alle 8, mentre alle 9 la statua del santo sarà portata con il pick up della protezione civile Valtrigno Molise al porto per la tradizionale processione in mare a bordo del Nuovo Saturno, l’imbarcazione estratta per portare il santo. Il numero dei posti in cattedrale sarà contingentato e si dovrà entrare distanziati e con la mascherina; inoltre non si svolgerà la tradizionale processione dal borgo al porto prima della processione a mare.

Alle 19 poi la statua di San Basso sarà trasferita dal porto al mercato ittico, dove a partire dalle 19.30 si svolgerà la visita dei fedeli sempre con percorsi stabiliti, mascherina e distanziamento.

Mercoledì 4 agosto alle 6 ci sarà poi la tradizionale messa presieduta dal vescovo De Luca al porto, davanti al mercato ittico; alle 7 la statua sarà trasferita con il pick up della protezione civile dal porto alla cattedrale. Alle 8.30 in cattedrale si svolgerà la messa, mentre nel pomeriggio alle 18.30 ci sarà il solenne pontificale con il vescovo De Luca davanti alla cattedrale, dove si potrà accedere solo con mascherina.

Alle 19, per chi non potrà entrare in piazza duomo, si svolgerà la messa nella chiesa di San Timoteo a Termoli.