Davide contro golia

Spacciata sui social come l'acqua bevuta in Vaticano e alle conferenze stampa degli Europei, le società Castellina e Santa Croce continuano a imbottigliare dalla sorgente di Castelpizzuto nonostante l'ennesimo pronunciamento della giustizia amministrativa abbia evidenziato le carenze della Regione Molise nelle concessioni. I giudici sostengono che il couso del bene pubblico per eccellenza col paese più piccolo della provincia di Isernia non sia stato adeguatamente regolamentato. Ma per l'azienda questa carenza non giustifica uno stop produttivo e scaricano parte della responsabilità sull'azione "strumentale" del primo cittadino Carla Caranci. Intanto la polizia giudiziaria ha fatto dei sopralluoghi sulla strada provinciale 21 dopo che una frana ha isolato il centro abitato dove non si può più neppure recapitare la posta. La strada si è aperta dopo i lavori di ampliamento nell'impianto di proprietà dell'imprenditore Camillo Colella.