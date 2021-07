È un 55enne di origine tedesca già noto alle forze dell’ordine il ladro autore del furto avvenuto in un bar di uno stabilimento balneare di Petacciato lo scorso 23 marzo, stando alla ricostruzione dei carabinieri che hanno chiuso le indagini sul colpo.

Quella notte di quasi 4 mesi fa, il ladro si introdusse all’interno del locale rubando 140 in contanti, 20 bottiglie di liquori e diverse stecche di sigarette di varie marche per un danno complessivo non assicurato pari a circa 500 euro. Dopo la denuncia da parte del titolare dell’attività erano scattate le indagini dei militari della caserma di Petacciato.

Decisive si sono rivelate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, visto che alcuni fotogrammi hanno ripreso il ladro, rimasto inizialmente ignoto.

Soltanto successivamente e nel corso di un servizio perlustrativo, i carabinieri hanno riconosciuto il 55enne mentre camminava nel centro di Petacciato. A quel punto lo hanno controllato e identificato come l’autore del crimine e per questo l’hanno denunciato per furto aggravato.