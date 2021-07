Ron gusta il pesce di Termoli al ristorante: sosta al Bellevue per il cantautore

In incognito al Bellevue di Corso Fratelli Brigida per un pranzo gustoso a base di prodotti ittici locali cucinati secondo la più genuina tradizione marinaresca. Ma la presenza di un artista del suo calibro e della sua fama non è passata inosservata, malgrado gli occhiali da sole.

Rosalino Cellamare, in arte e per tutti semplicemente Ron, in vacanza nella cittadina adriatica, probabilmente di passaggio prima della partenza per le isole Tremiti, la stessa meta amata profondamente da Lucio Dalla, l’artista con il quale Ron ha stretto il sodalizio più importane della sua carriera.

Il cantautore, oltre 50 anni di carriera e successo alle spalle, in curriculum canzoni evergreen come “Vorrei incontrarti fra cent’anni” o “Una città per cantare” ha apprezzato la cucina del locale diretto da Fernando la Fratta e non si è sottratto a qualche scatto dopo un tranquillo e piacevole pranzo in buona compagnia.