E’ una guida turistica, ed anche molto di più. E basta sfogliare le 150 pagine per capire che il nuovo libro di Donatella Langiano racconta le isole Tremiti non solo dal punto di vista turistico, per chi le vuole scoprire, ma anche dal punto di vista culturale, per chi vuole essere molto di più di un turista fai da te. E’ uno di quei libri che, anche grazie alla sua forma compatta, puoi portare in borsa in giro con te e tirare fuori appena arrivi sull’isola per capire immediatamente dove sei, cosa vedi e cosa puoi trovare.

Il suo ultimo lavoro in fatto di scrittura è un testo che racconta, descrive, svela aneddoti, curiosità, storia, miti e leggende delle isole Diomedee che affacciano sull’Adriatico di fronte alla costa molisana. Pubblicato da Polaris Guide nel giugno del 2020, è figlio del periodo di chiusura dello scorso anno che ha costretto tutti a stare chiusi in casa, annullando lavoro, impegni e appunto vacanze.

E allora quale migliore momento di tranquillità per rimettere in ordine le idee, riaprire vecchi cassetti e ritrovare foto, scavare nella memoria per mettere nero su bianco racconti, storie, leggende? “E’ un libro esperienza – racconta Donatella Langiano, avvocato termolese per 10 anni e poi manager turistica per passione – è una guida particolare perché non è didascalica, ma si può anche leggere attraverso la storia inframmezzata dalle curiosità sulle Tremiti”.

Per lei che dei viaggi ha fatto prima una passione e poi un lavoro, il suo testo sulle Diomedee è il modo per raccogliere tutto ciò che di bello appartiene alle isole tanto amate da Lucio Dalla, il cantautore bolognese che tante canzoni aveva composto proprio nella sua casa sull’arcipelago, a cui la scrittrice ha dedicato alcune pagine per il suo rapporto speciale con il territorio.

Si parte dall’analisi territoriale dell’unico arcipelago dell’Adriatico con una narrazione precisa anche di flora e fauna, per passare poi alla storia e alla cultura delle isole che la scrittrice descrive come “un paradiso in miniatura” e arrivare ad un racconto ricco dell’isola di San Nicola e di San Domino. Ma la sua analisi non si ferma sul mare, anzi finisce a fondo, anche sotto l’Adriatico perchè le isole Tremiti sono tra le più apprezzate dai sub e per questo ci sono indicazioni e dritte interessanti per navigare in canoa e in barca con l’itinerario, i tempi di percorrenza per visitare e scoprire calette, fondali multicolori dichiarati riserva protetta.

Immancabili poi gli approfondimenti culinari, con sei ricette del posto con tanto di indicazioni su ingredienti e preparazioni, per cucinare anche quando si è lontani dall’arcipelago. Infine un capitolo su Termoli, con foto, storia e curiosità sulla città adriatica molisana.

“Il motivo del mio libro – rivela in conclusione – è farti viaggiare, chi lo legge deve voler mettersi in viaggio per scoprire e vivere le isole Tremiti”. E in questo momento storico foto, racconti, aneddoti e curiosità in un libro possono aiutare a rimettersi in viaggio.