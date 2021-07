Il cimitero di Petacciato, inagibile dal disastro di acqua e fango dello scorso fine settimana, riaprirà al pubblico domani mattina, a distanza esatta di 7 giorni dal nubifragio. Il sindaco Roberto Di Pardo però raccomanda attenzione a quanti si recheranno a portare un fiore o a fare una visita ai loro cari defunti perché, spiega, diverse aree possono essere ancora scivolose e potenzialmente pericolose. Questa è la ragione per la quale gli operai incaricati di sistemare il cimitero, che è stato chiuso proprio in seguito alla violenta ondata di brutto tempo che ha investito Petacciato e Montenero di Bisaccia in modo particolare, hanno utilizzato il tradizionale nastro bianco e rosso transennante per delimitare le zone dove non si può ancora accedere.

Foto 3 di 5









La messa in sicurezza del cimitero Infatti sta andando avanti, visto il danno enorme riportato dopo la bomba d’acqua, che in poco più di un’ora ha riversato la pioggia dei primi 4 mesi del 2021. I danni, ricordiamo, sono stati enormi e la loro stima è ancora in corso. Il sindaco aveva anticipato la richiesta di stato di emergenza per quanto riguarda le coltivazioni agricole distrutte dal maltempo.