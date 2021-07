Registro Tumori, grazie alla prof. Stumpo

Il bollettino

Nessun ricovero, stabile la situazione nell'ospedale Cardarelli e positivi quasi tutti giovani e senza sintomi importanti. In Molise tasso simile alla media nazionale. Turisti e vacanzieri che stanno trascorrendo le ferie in Molise amareggiati per impossibilità di fare vaccino (o richiamo) in regione, dove la piattaforma digitale collegata alla banca dati del Ministero non prevede l'inserimento di queste schede.