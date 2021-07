Quei due sul server dedicano un docufilm alla loro città: Termoli brilla su YouTube

Un filmato ad alta intensità realizzato per raccontare la termolesità. Il docufilm su Termoli ideato dagli influencer Nicola Palmieri e Mario Palladino è stato presentato alla stampa alla presenza dell’assessore allo Sport, Turismo e Cultura Michele Barile.

Si tratta di un filmato promozionale voluto dall’Amministrazione comunale per far conoscere la città adriatica e per mostrare le mille peculiarità, alcune ancora da scoprire, della nostra Termoli. Un video prodotto in chiave moderna e secondo i tempi che il web richiede.

Mario Palladino e Nicola Palimieri, conosciuti al grande pubblico su YouTube come “Quei due sul server” portano gli spettatori in giro per la città adriatica facendola raccontare da personaggi che proprio a Termoli hanno fatto la storia. Stefano Leone, Antonio Casolino, lo chef Nicola Vizzarri, Oscar De Lena, Angelo Ardo’, Nicola Palladino e Francecso Guidotti. Persone conosciutissime ognuna per il proprio ambito e che nel docufilm offrono nuovi spunti di riflessione sulla città adriatica.

Ma ci sono anche gli influencer Andrea Pancirori, “Il Pancio”, e non per ultimo Nicolò Balini che il popolo degli YouTuber conosce perfettamente per i racconti dei suoi viaggi in giro per il mondo. Per vedere il docufilm di Mario Palladino e Nicola Palmieri bisognerà attendere ancora qualche ora. Il docufilm sarà infatti rilanciato domani, 13 luglio, con una premiere live sul loro canale “Quei due sul server” e subito dopo sarà pubblicato sulle pagine Facebook e YouTube del Comune di Termoli.