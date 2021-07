Il decreto

Le misure in vigore dal 6 agosto, fra due settimane. Il Decreto sulla certificazione verde trova una mediazione con le richieste arrivate dalle Regioni ma stabilisce l’obbligo del “lasciapassare” per qualsiasi tipo di evento. Le discoteche restano chiuse. Cambiano i parametri per l’assegnazione dei colori di rischio: non più i contagi nè l'Rt, ma il numero delle persone che finiscono in ospedale.