Pronti a partire con il summer camp “Ancora Tutti inSieme…2021”

Anche quest’anno il Comune di Campobasso, con il settore Politiche Sociali, organizza un Campus estivo, destinato a soggetti minori, per scopi educativi, ricreativi e di integrazione sociale, alfine di coinvolgere gli stessi durante i mesi di vacanze scolastiche in attività stimolanti e idonee a sviluppare e potenziare le rispettive abilità.

Con delibera di giunta si sono stabiliti i criteri e l’idea progettuale: Summer Camp “Ancora Tutti inSieme…2021”. Si tratta di una iniziativa gratuita destinata a 70 ragazzi (per i quali è prevista una copertura assicurativa), di età compresa tra i 5 e i 13 anni residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, a partire dal 5 luglio 2021 e fino al 3 settembre 2021 (con interruzione della settimana successiva al Ferragosto, dal 16 al 20 agosto).

Il Campus sarà suddiviso in due fasi: la prima di “avvio” e la seconda di “potenziamento delle attività”.

La prima fase avrà inizio il 5 luglio e terminerà il 16 luglio. Esclusivamente per questa fase, le attività si svolgeranno di mattina dalle 8:30 alle 13 dal lunedì al venerdì.

La seconda fase avrà inizio il 19 luglio e durerà fino al 3 settembre. Rappresenta la messa a regime di tutte le attività, così come già organizzato in occasione della passata edizione del 2020, ossia: attività mattutine dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13; possibilità del servizio mensa, a scelta dei genitori, per tutti coloro che intendono proseguire le attività pomeridiane dalle 13 alle 14; attività laboratoriali a carattere ludico dalle 14 alle 17.

Il personale impiegato per lo svolgimento delle attività e delle iniziative consta di 1 coordinatore delle attività;n. 3 operatori del Comune di Campobasso; 25 volontari del servizio civile impegnati nel “Progetto Vermiglio Campobasso”; 2 operatori socio Assistenziali; 1 operatore della sicurezza Covid.

Il Campus prevede l’accoglienza anche di ragazzi con disabilità che possono vivere un’esperienza di socializzazione e comunione con il gruppo dei pari.

Le attività e gli obiettivi che si intendono perseguire, rientrano all’interno di un programma complessivo che va non solo a colmare spazi di tempo incontrollati e spesso mal gestiti dai ragazzi, ma li occupa nella maniera più sana e formativa possibile, stimolando una esternazione delle attitudini personali e creative, punti chiave per una migliore strutturazione della personalità in queste particolari fasi evolutive.

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposita modulistica disponibile presso lo Sportello dei Servizi alla Persona e sul sito internet del Comune di Campobasso oltre che sul sito dell’Ats di Campobasso